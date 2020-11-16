Эксперт призвала родителей не бояться консультироваться с детским психиатром

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы располагает необходимыми условиями для оказания детям и подросткам своевременной, безопасной и квалифицированной психиатрической помощи. Тем не менее, не все родители обращаются к специалистам из-за большого количества мифов и неосведомленности о современном уровне оказания помощи, сообщила ТАСС в понедельник заместитель главного внештатного специалиста-психиатра (детская сеть), директора НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Марина Бебчук.

"Родители боятся обращаться за помощью и просто к нам не приходят часто из-за страха осуждения со стороны общества и семьи. Им, действительно, не хватает поддержки, более толерантного отношения и принятия со стороны социума. Например, когда к нам приводят ребенка восьми лет, чтобы запустить у него речь, мы понимаем, что это почти невозможно. Если бы родители обратились к нам в возрасте трех лет, то результат был бы намного более благоприятным", - сказала Бебчук, подчеркнув, что своевременное обращение к специалистам повышает эффективность помощи.

Она добавила, что на сегодняшний день одним из главных мифов остается утверждение, что при обращении к психиатру ребенка автоматически ставят на учет. По ее словам, так называемого "учета" в детской психиатрической практике давно не существует. Родители могут самостоятельно обратиться за помощью, и это не повлечет постановку ребенка на диспансерный вид наблюдения: опираясь на фактическое состояние ребенка, врач совместно с родителями и с маленьким пациентом будут определять регламент взаимодействия и стратегию лечения, периодичность встреч, объем и характер необходимой помощи.

По словам эксперта, один из мифов, который мешает своевременному оказанию помощи ребенку - это мнение о том, что поход к психиатру является крайней мерой. Несмотря на все созданные условия, на пути обращения за помощью стоит боязнь родителей и предвзятое отношение к психиатрической помощи и специалистам. Часто ответы на вопросы ищутся в интернете или у знакомых, при этом в целом ряде случаев обращение за квалифицированной помощью происходит слишком поздно.

Куда обращаться за помощью

"Обратиться к специалисту можно как по направлению из детских амбулаторных медицинских организаций, так и позвонив по телефону 8 (495) 445-54-95, кроме того, круглосуточно без выходных работает телефон поддержки 8 (495) 960-34-62. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации специалисты центра имени Сухаревой регулярно в онлайн-формате бесплатно проводят прямые эфиры-вебинары на различные актуальные темы с врачами-психиатрами, психологами, логопедами, дефектологами", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там уточнили, что в 2019 году данный центр подключился к пилотному проекту департамента здравоохранения Москвы по телемедицине, который помог и в период пандемии дистанционно оставаться на связи с маленькими пациентами и их родителями и оказывать специализированную помощь. Использование возможностей телемедицины в сфере детского психического здоровья помогает устранить многие физические и моральные барьеры, сделать специализированную помощь доступной и комфортной.

"Сегодня врач-психиатр не работает один, сейчас это работа в мультидисциплинарной команде, где есть психологи-корректоры, семейные психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по профориентации и др. Определение пути лечения - это совместная работа команды и семьи ребенка <...> По нашим исследованиям мы видим потребность и у специалистов, и у родителей в обоюдном сотрудничестве и в работе в полипрофессиональной команде во время лечения и адаптации ребенка", - добавила Бебчук.

Как добавили в департаменте, в центре им. Г. Е. Сухаревой проводится профилактика, лечение и реабилитация детей от года до 18 лет с любыми психическими расстройствами. Специалистами центра накоплен опыт в работе с детьми с задержкой интеллектуального и речевого развития, расстройствами аутистического спектра и пищевого поведения, когнитивными нарушениями и нарушениями поведения. Здесь работают 120 врачей, 86 медицинских психологов, имеющих девять различных специализаций, 46 логопедов, 20 учителей-дефектологов, более 180 воспитателей и педагогов-психологов, а также массажисты, врачи-физиотерапевты, рефлексотерапевты, реабилитологи и др.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой регулярно проводит открытые и бесплатные мероприятия для общества. Например, это родительский клуб и прямые эфиры. Родители могут бесплатно получить интересующую информацию напрямую у специалистов, задать вопросы о состоянии их ребенка, узнать, как устроен центр, заключили в пресс-службе департамента.