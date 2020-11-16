В Приамурье выделили 32,8 млн рублей на обеспечение врачей жильем, питанием и транспортом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Амурской области выделило 32,8 млн рублей на обеспечение врачей, работающих в госпиталях для больных коронавирусом, отдельным жильем, питанием и транспортом. Как сообщила журналистам в понедельник и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, эти меры позволят минимизировать риск заражения для членов семей медицинских работников.

"Для того, чтобы полностью укомплектовать инфекционные госпитали и обеспечить полноценное оказание медицинской помощи в "красной зоне", нами привлекались и переводились медицинские работники с других территорий. Мы активно мобилизовали всех сотрудников, которые у нас в районных больницах работали, обращались в медицинскую академию. С целью минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией среди семей медицинских работников были созданы в регионе все условия, в том числе для временного проживания, размещения в гостиницах, трансферт до работы и обратно, обеспечение горячим питанием медицинских работников за счет средств областного бюджета в сумме 32,8 млн рублей", - рассказала Леонтьева.

При этом, по ее словам, дефицит медицинских кадров в инфекционных госпиталях для работы в "красной зоне" составляет 67% по врачам и 33% по среднему медперсоналу. Сегодня в инфекционных госпиталях области работают 211 врачей и 523 средних медицинских работника. К работе привлечены, в том числе в "красную зону", 253 студента медицинской академии, которая находится на территории Приамурья, и 164 волонтера.

По данным правительства, в регионе развернули девять инфекционных госпиталей на 1 530 коек, из которых занято 1 320 коек. Свободный коечный фонд составляет 14%.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенске, Белогорске, Зее, Свободном, Тынде и Шимановске. В ноябре введен запрет на проведение спортивных соревнований областного, дальневосточного и всероссийского уровней. В Амурской области зарегистрировано 9 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 85 человек умерли.