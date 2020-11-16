Возбуждение исполнительного производства по иску на 4 млн руб. к Twitter признано законным

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал законным возбуждение исполнительного производства по штрафу в размере в 4 млн рублей, назначенному компании Twitter за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым суд отклонил жалобу компании на постановление пристава Максима Думакова. "В удовлетворении административного иска отказано", - сказала пресс-секретарь суда.

Компания Twitter также подала административный иск к судебному приставу Максиму Думакову в Пресненский суд Москвы, его рассмотрение назначено на 24 ноября. В нем заявляется, у ФССП России нет права возбуждения исполнительного производства в отношении компании Twitter Inc., так как она не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации.

Мировой участок Таганского района 13 февраля постановил признать Twitter виновной по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято в отношении компании Facebook. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство конкретного ответа не получило.

Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.