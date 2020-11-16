ВЦИОМ: число россиян, считающих себя счастливыми, не изменилось за полгода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (81%) чувствуют себя в той или иной мере счастливыми. Этот показатель не изменился за последние полгода, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

"Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми - 81%, при этом треть выражает полную уверенность в этом (31%)", - говорится в сообщении.

Индекс счастья составил 66 пунктов, что на два пункта больше, чем в ноябре прошлого года, и на пять пунктов меньше, чем два года назад. Десять лет назад этот показатель насчитывал 48 пунктов, а 30 лет назад - 17 пунктов.

Почти треть россиян (29%) считают, что вокруг больше счастливых людей, 46% респондентов думают, что поровну и счастливых, и несчастных, а 17% предполагают, что в их окружении скорее больше несчастливых людей. Таким образом, социальный индекс счастья равен 51 пункту, что на три пункта меньше, чем год назад.

Основные причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, это благополучие в семье (34%) и хорошее здоровье у себя и своих близких (24%). Каждый пятый (20%) выделил наличие хорошей работы, 18% счастливы, потому что у них есть дети. Материальное положение является причиной счастья у 10% опрошенных. Несчастливыми делают россиян материальные трудности (7%) и отсутствие стабильности (7%). Еще 6% опрошенных причинами несчастья считают плохое состояние здоровья, 5% - безработицу, 4% - плохое положение дел в стране.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 ноября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.