Тамбовская область получит 829 комплектов вакцины от коронавируса до конца года

"До конца года планируется поступление еще 829 комплектов вакцины от COVID-19", - сообщила собеседница агентства.

ТАМБОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Тамбовская область до конца текущего года получит 829 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областном управлении здравоохранения. Ранее в регион поступило 42 комплекта вакцины, которая была сделана добровольцам.

Она уточнила, что для хранения вакцины в регионе проведена большая подготовительная работа, в том числе были приобретены специальные фармацевтические холодильники, поскольку вакцина требует особого температурного режима хранения.

"Также на базе территориальных поликлиник формируется реестр добровольцев, готовых привиться. В настоящее время в этом списке значится около 2 тыс. человек", - уточнили в облздраве.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки ковид был диагностирован у 114 человек. Всего в регионе выявлено 11 530 случаев. В ковид-госпиталях в настоящий момент находятся 724 пациента, у 698 из них диагностирована "пневмония", в реанимациях на аппаратах ИВЛ находятся 58 пациентов.

В настоящий момент в Тамбовской области действуют ограничительные меры для граждан старше 65 лет и тех, у кого имеются определенные хронические заболевания. Им рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Кроме того, в регионе запрещена ночная работа баров, ресторанов и ночных клубов. На дистанционном обучении находятся ученики 5-8 классов.