В Астрахани планируют отловить и передать на передержку более 1,5 тыс. бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Астрахани заключают договоры с профильными организациями на отлов, передержку, стерилизацию бездомных собак. Планируется, что к 3 декабря будут отловлены более 1,5 тыс. животных, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в понедельник.

Ранее следователи завели уголовное дело из-за халатности должностных лиц администрации Астрахани в ситуации с безнадзорными животными. По данным пресс-службы СУ СК России по Астраханской области, за 2020 год зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения животных на граждан, из которых более 600 - на детей.

"В настоящий момент городское управление коммунального хозяйства и благоустройства заключает с профильными организациями договоры на отлов бездомных собак. К 3 декабря муниципальные власти намерены отловить на территории областного центра более 1,5 тыс. бездомных животных. Количество бригад, задействованных в отлове, увеличат до двадцати", - говорится в сообщении.

В перечень работ, уточнили в пресс-службе, входит отлов, передержка, чипирование животных, а также прочие мероприятия, которые предписаны законом. В первую очередь отлавливать собак будут в тех районах, где зафиксировано наибольшее число жалоб.

"Сотрудники управления городского коммунального хозяйства и благоустройства систематически контролируют проведение работ, в том числе непосредственно присутствуют при отлове животных", - добавили в пресс-службе.

О приютах

В начале года в Астраханской области открылся первый муниципальный приют для животных, рассчитанный на 300 голов, с февраля этого года муниципальное учреждение "Чистый город" отловило почти 1 тыс. собак. Власти региона планировали открыть еще несколько подобных приютов в районах области, а также расширить построенный приют еще на несколько сотен голов.

Согласно правилам, животных в приюте стерилизуют, лечат, помечают специальной биркой, после чего возвращают на улицу. Максимальный срок нахождения животного в приюте, если оно не несет угрозы людям, составляет 45 дней. Ранее глава астраханского Минсельхоза Руслан Пашаев говорил о том, что министерство сохраняет планы по созданию дополнительных приютов и прорабатывает этот вопрос с Минприроды РФ.