Около 25 тыс. человек узнали свой ВИЧ-статус за время акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020"

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 25 тыс. человек смогли бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус благодаря всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", завершившейся в понедельник в Казани.

"Сегодня мы закрываем Всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ: Экспедиция", акция стала уже традиционной, и фактически сегодня мы не только подводим ее итоги, но и можем с уверенностью сказать, что акция охватила подавляющее большинство регионов нашей страны. Сегодня в каждом регионе Российской Федерации есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. Благодаря акции свой статус по отношению к ВИЧ-инфекции узнали около 25 тыс. человек", - сказал на церемонии закрытия замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Он уточнил, что акция включала в себя в том числе мероприятия для врачей, в рамках которых около 6 тыс. докторов повысили свою квалификацию по вопросам ВИЧ-инфекции. В ее состав также вошло проведение родительских собраний в школах, в ходе которых родителям "разъяснили основные пути передачи ВИЧ, те риски, которые связаны с ВИЧ, все, что связано с тестированием".

"В таких собраниях приняли участие более 5 тыс. человек. Очень важно, что эти мероприятия проходили виртуально, то есть, они не ограничивались только местом их проведения", - сказал Салагай. Он отметил, что акция была бы невозможна без врачей, которые ежедневно выполняют свой профессиональный долг, помогают пациентам, людям, живущим с ВИЧ, лечат это заболевание, "и, надо сказать, что делают это исключительно успешно".

"Я, конечно, не могу не отметить высокую роль некоммерческих организаций. Сегодня мы понимаем, что без некоммерческих организаций профилактика ВИЧ, особенно в группах риска, является исключительно сложной задачей, которая только лишь государству вряд ли по силам. Поэтому акции, проводимые с некоммерческими организациями, конечно, безусловно, являются более эффективными", - сказал Салагай.

Акция проводилась Минздравом России при поддержке Горьковского автомобильного завода и компании "Рекитт Бенкизер Хэлскэр". Ее цель - информирование по вопросам ВИЧ/ СПИД, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. 26 июня две команды экспедиции стартовали из Калининграда и Камчатки, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться в Казани на закрытии акции.

О тестировании

Развитием идеологии акции станет региональный проект "Тест для победы", который реализуют в Татарстане и восьми близлежащих субъектах Приволжского федерального округа (ПФО).

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, республика входит в число субъектов РФ, обеспечивающих наиболее высокий охват населения тестированием на ВИЧ. Ежегодно с целью профилактики около 30% населения обследуются на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, совместно социально ориентированными некоммерческими организациями ежегодно выполняются около 8 тыс. экспресс-тестирований в рамках профилактических кампаний и мероприятий.