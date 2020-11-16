В России почти на 17% снизился уровень наркопреступности

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Уровень наркопреступности снизился в России почти на 17%, также сократился поток героина, поступающего из Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщил в понедельник журналистам по итогам заседания Совбеза РФ глава МВД Владимир Колокольцев.

"Почти на 17% снизился уровень наркопреступности. Удалось значительно сократить поток опийных наркотиков, прежде всего героина, поступающих из Центрально-Азиатского региона", - заявил он.

Добиться оздоровления наркоситуации в стране, как отметили в МВД, удалось благодаря слаженной работе всех государственных органов и комплексному подходу к проблеме, а также созданной системе мониторинга. В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие десять лет в России существенно скорректирована нормативно-правовая база, внесены изменения в уголовное и административное законодательство.

Так, ужесточены санкции за сбыт и контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Отягчающим обстоятельством признается распространение запрещенных веществ в исправительных учреждениях, в транспорте, в местах массового досуга и образовательных организациях.

Кроме того, в стране введена ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Впервые в отечественной юриспруденции создан институт правового побуждения наркопотребителей к прохождению профилактических, лечебных и реабилитационных процедур. "Перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных или ограниченных к обороту на территории РФ, расширен более чем на 330 позиций", - уточнил Колокольцев.