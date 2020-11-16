В Петербурге Елизаветинскую больницу оштрафовали за размещение пациентов в коридорах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге, где пациентов пульмонологического отделения размещали в коридорах, а также были выявлены нарушения санитарных норм. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города в понедельник.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Как уточняется, медучреждение привлекли к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения заболевания").

Согласно материалам дела, в середине сентября в больнице была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что в пульмонологическом отделении одновременно находилось большее число больных, чем положено, часть из которых положили в коридорах. "На утро 24 августа в отделении - 43 пациента, в коридоре отделения на койках размещены четыре пациента. 8 сентября в коридоре размещены четыре пациента, пользуются санитарным узлом в рядом расположенных палатах, таким образом имеет место превышение коечной мощности отделения пульмонологии - 31 койка", - отмечается в сообщении.

Также в ходе проверки установлено, что уборка помещений проводилась с нарушениями, кроме того, не проведено обследование одного из пациентов, у которого имелись признаки заражения коронавирусом. Также в учреждении был выявлен ряд других нарушений. Представитель больницы на суде признал нарушения и просил назначить меньший штраф с учетом тяжелого финансового положения медучреждения.

Елизаветинская больница - крупнейшее лечебное учреждение на севере Санкт-Петербурга, в год там получают помощь более 70 тыс. человек. В период пандемии не была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом, продолжает оказывать помощь в круглосуточном режиме по всем профилям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. По последним данным городского комитета по здравоохранению, в настоящее время в городе развернуто 10 846 коек для приема заразившихся коронавирусом и пациентов с пневмониями, из них свободно 1 076, что составляет 9,9%.

В середине октября источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в отношении руководства больницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами по госконтракту, который финансировался в рамках нацпроекта "Здравоохранение".