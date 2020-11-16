Компания Moderna заявила, что ее вакцина показывает эффективность 94,5%

ТАСС, 16 ноября. Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа составляет на данный момент 94,5%. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

"Moderna <...> сегодня объявила, что независимый совет по мониторингу <...> третьей фазы изучения ее возможной вакцины mRNA-1273 против COVID-19 уведомил Moderna, что испытания отвечают статистическим критериям, определенным в протоколе изучения эффективности, и эффективность вакцины [составляет] 94,5%", - указано в заявлении.