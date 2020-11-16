Губернатор Кубани поручил разработать программу обеспечения муниципалитетов школами

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу по обеспечению школами муниципалитетов региона на ближайшие 5 лет. Расчеты будут делаться с учетом прироста населения, написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми.

"Поручил проработать краевую программу по обеспечению школами на ближайшие пять лет. Необходим четкий план по всем районам края. Для этого каждый глава должен знать, когда и где у него будет построена школа, "зарезервировать" под них земельные участки", - написал Кондратьев, уточнив, что все расчеты необходимо сделать с учетом прироста населения в регионе.

Он добавил, что утвердить программу планируется в начале 2021 года. Кроме того, Кондратьев написал, что проблема актуальна для Краснодара, также серьезная потребность в новых учебных заведениях наблюдается в Сочи и Новороссийске. "В Горячем Ключе, например, из 7,5 тыс. детей почти половина учится во вторую смену. Просчитать потребность в учебных заведениях и распределить места в них - задача муниципалитетов", - дополнил глава региона.

Губернатор отметил, что всего с 2015 года в регионе было построено 50 новых школ - 13 из них будут достроены до конца этого года. Чтобы закрыть потребность полностью необходимо увеличить объемы строительства, так как число школьников ежегодно увеличивается почти на 20 тыс.

В августе в интервью ТАСС вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что власти Краснодарского края, несмотря на потери бюджета, возникшие из-за пандемии, не стали сокращать объемы финансирования строительства социальных объектов, сохранены и темпы их возведения. Всего в этом году в Краснодаре будет построено пять школ на 4,7 тыс. мест, по одной школе - в девяти муниципалитетах: Анапе, Армавире, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Кореновске, Тимашевске, Каневской и в хуторе Новоукраинский Крымского района. Также планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним на 2,2 тыс. мест.