Токаев сообщил, что договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в понедельник, что достиг договоренности с лидером России Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса.

"Важнейшая задача правительства - без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", - сказал Токаев, которого цитирует его пресс-служба, в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Токаев также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. Казахстанский лидер добавил, что важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. "Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект закона по биобезопасности", - сказал он.

На минувшей неделе президенты России и Казахстана в ходе телефонного разговора затронули планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Как отметил позже вице-министр здравоохранения республики, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, данный вопрос находится в стадии проработки.