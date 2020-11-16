{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией

В организации напомнили, что "поначалу поставки вакцины будут ограниченными", поэтому в приоритетном порядке должны быть вакцинированы медицинские работники и пожилые

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эффективная борьба с коронавирусом потребует, помимо разрабатываемых сейчас вакцин, использования других инструментов, в частности тестирования, выявления контактов инфицированных со здоровыми людьми и помещения на карантин тех, кто имел такие контакты. Об этом заявил в понедельник в своем Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль, - отметил он. - Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их".

Как подчеркнул гендиректор, "вакцина сама по себе не положит конец пандемии COVID-19". "Нам по-прежнему потребуется наблюдение, тестирование, изолирование и лечение случаев заболевания, выявление контактов и помещение [этих людей] на карантин, привлечение общественности [к борьбе с распространением инфекции] и призыв людей к осторожности", - констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что "поначалу поставки вакцины будут ограниченными", поэтому в приоритетном порядке должны быть вакцинированы "медицинские работники, пожилые и все другие люди, подвергающиеся риску". "Хочется надеяться, что это уменьшит число смертей и даст возможность системам здравоохранения противостоять [болезни], однако у вируса по-прежнему будет много пространства для движения", - предупредил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует более 200 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".

Теги
Пандемия COVID-19
В России коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек в 2020 году может составить 9,8
Первый вице-премьер Андрей Белоусов при этом отметил, что уровень младенческой смертности в стране находится практически на европейском уровне
Читать полностью