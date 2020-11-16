Российские спасатели прибыли в Степанакерт для оказания помощи населению Карабаха

СТЕПАНАКЕРТ, 16 ноября. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России в понедельник прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, передает корреспондент ТАСС.

В состав группы вошли 30 специалистов: представители центрального аппарата ведомства, спасатели Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь.

На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.

Центр гуманитарного реагирования

В воскресенье вечером самолет МЧС РФ со специалистами и техникой приземлился в Ереване. Как сообщал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, "оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению".

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для наращивания его группировки с воскресенья осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время группировку также нарастят за счет сил и средств Погранслужбы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти.

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других "заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", решение организационных вопросов возложено на Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.