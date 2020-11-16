АНО "Диалог" планирует в 2021 году провести антикризисную конференцию по COVID-19 в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. АНО "Диалог" планирует в сентябре 2021 года организовать в Москве Международную антикризисную конференцию, главными темами которой станут вопросы освещения профилактики коронавируса и борьбы с ним, а также привлечение бизнеса к их решению. Об этом ТАСС сообщил в понедельник главный эксперт по риск-менеджменту и кризисным коммуникациям АНО "Диалог" Тимофей Ви.

Он отметил, что, помимо пандемии, на форуме будут обсуждаться такие темы как законодательные и практические аспекты борьбы с фейками, а также эффективная государственная коммуникация в интернете и соцсетях.

"В качестве спикеров будут приглашены партнеры АНО "Диалог" по ИЦК (информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС), а также зарубежные медиакоманды, готовые поделиться своим опытом официальных государственных коммуникаций", - добавил Ви.

Выступая в пятницу на Форуме ООН по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF), Тимофей Ви пригласил принять участие в конференции в Москве IT-специалистов со всего мира, если эпидемическая ситуация будет удовлетворительной и позволит провести форум очно. Он подчеркнул, что Россия за время пандемии накопила большой опыт, в том числе в работе по распространению верифицированной информации о ситуации с пандемией, и готова им делиться.

АНО "Диалог" - центр компетенций в сфере цифровых коммуникаций между обществом и государством, разработчик образовательных программ для госслужащих. По поручению Президента России АНО "Диалог" формирует во всех субъектах страны сеть центров управления регионом (ЦУР), призванных координировать работу с сообщениями от населения.