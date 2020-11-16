В городе Зее Приамурья сдадут первую очередь аэропорта в декабре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ввод первой очереди аэропорта в городе Зея Амурской области запланирован на декабрь, что позволит наладить авиасообщение северного района области с Благовещенском. Об этом в понедельник во время совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сказал губернатор региона Василий Орлов.

"С декабря планируем ввод первой очереди аэропорта Зеи, это позволит организовать прямой авиарейс из Благовещенска в Зею, субсидированный из областного бюджета. Таким образом, мы поэтапно восстанавливаем систему внутрирегиональной авиации", - сказал Орлов.

Город Зея расположен на севере Амурской области, почти в 400 км от Благовещенска. Население составляет 22,9 тыс. человек.

На время реконструкции аэропорта полеты малой авиации приостановлены, пассажирские перевозки для жителей отдаленных населенных пунктов осуществляются вертолетами Ми-8, что существенно дороже.

В сентябре авиарейс связал Благовещенск и северную Тынду. Двухчасовой перелет осуществляется на самолете Let L-410 и лайнере Ан-2. Стоимость субсидированного билета без комиссионных сборов составит от 2,5 до 3,5 тыс. рублей. Государство оплачивает 50% затрат.