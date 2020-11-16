В Карелии приостановили профосмотры и диспансеризацию

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу в регионе временно ограничить плановую медпомощь, в том числе приостановить диспансеризацию и профосмотры взрослого населения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции на основании распоряжения главы Республики Карелия и в соответствии с рекомендациями территориального управления Роспотребнадзора Минздравом Карелии издан приказ об ограничении плановой медицинской помощи. До особого распоряжения приостановлено проведение профилактических осмотров взрослого населения, включая диспансеризацию", - говорится в сообщении.

Исключение сделают для осмотров по направлению призывных комиссий, а также для прохождения обязательных медэкспертиз для освидетельствования работников, добавили в региональном ведомстве.

Также временно приостановлена плановая госпитализация в стационары, за исключением случаев, когда промедление представляет угрозу для жизни пациентов. Также ограничено оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной помощи, кроме тех ситуаций, когда отсрочка повлечет ухудшение состояния человека (острые заболевания, травмы, обострения хронических болезней).

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в республики выявили 10 609 случаев заражения, прирост за сутки составил 268 человек. Выздоровели 5 171 пациент, умерли 72.