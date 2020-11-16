В Белом доме считают, что вакцина Moderna дала хороший результат благодаря Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Вакцина американской компания Moderna показала высокую эффективность благодаря действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Важные новости! Благодаря успешной программе президента Дональда Трампа "Операция невероятная скорость" (Operation Warp Speed) вторая вакцина (Moderna) показала высокую эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний. Этой новости предшествовала информация об успехе вакцины Pfizer. Большая победа для всех", - говорится в публикации.

В понедельник стало известно, что вакцина против коронавируса американской компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность 94,5%. Ранее администрация США направила ей на разработку вакцины от коронавируса $486 млн, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.