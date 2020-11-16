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Минтруд рассказал, в какие регионы чаще всего уезжают россияне

В ведомстве сообщили, что большинство переездов внутри РФ приходится на Москву и Петербург

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Основной миграционный поток внутри РФ идет в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области. На эти регионы приходится две трети всех переездов, заявил в понедельник директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов

"Четыре основные территории, куда притекает миграционный приток, - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов. Ну и, конечно, это теплые регионы - это Краснодарский край, это Республика Крым", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Кирсанов подчеркнул, что необходимо обеспечить такой уровень жизни, чтобы люди стремились в те регионы, из которых сейчас наблюдается отток.

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