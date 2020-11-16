Липецкие лесхозы с 1 декабря организуют патрули для пресечения незаконных рубок елей

ЛИПЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Лесхозы Липецкой области с 1 декабря организуют патрульные группы, которые будут пресекать незаконную рубку елей в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы", - сказал Артамонов. Также для борьбе с незаконными рубками лесники вместе с полицией "будут оперативно пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей и незамедлительно привлекать к ответственности тех, кто незаконно рубит лес".

Артамонов напомнил в этой связи, что за незаконные заготовки елок и сосен предусмотрены различные виды наказания. "В зависимости от размера причиненного ущерба окружающей среде виновники привлекаются к административной или уголовной ответственности",- сказал он. Глава региона убежден, что сохранение и воспроизводство лесов рассматривается в области как необходимая составляющая улучшения экологии. "Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - уверен Артамонов.

Между тем, он проинформировал, что в этом году к новогодним праздникам лесхозы региона должны заготовить около 30 тыс. новогодних елей и сосен, которые уже в середине декабря поступят в продажу. "Молодые деревца выращены на специальных новогодних плантациях", - подчеркнул глава региона.