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Глава Чувашии призвал обсуждать проекты благоустройства с местными жителями

По мнению Олега Николаева, это поможет избежать случаев, когда граждане остаются недовольными после проведения тех или иных работ

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Муниципальные власти Чувашии должны обсуждать проекты по благоустройству с местными жителями. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава республики Олег Николаев.

"Решение продиктовано тем, что жители нередко высказывают претензии и недовольство после проведения тех или иных работ по благоустройству. Кроме этого, много вопросов возникает по качеству их проведения", - пояснили в пресс-службе.

По мнению главы республики, принципы общественного обсуждения помогут "уйти от многих вопросов", которые возникают у местного населения. В качестве примера Николаев привел народные обсуждения в Мариинском Посаде по поводу благоустройства исторического центра города.

"В этих обсуждениях также приняли участие и члены кабинета министров республики. Очень многие начали применять этот подход в обсуждении тех проектов, которые реализовываются по линии органов исполнительной власти в рамках национальных проектов", - цитирует пресс-служба слова Николаева.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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