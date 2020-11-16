Британия надеется получить первые дозы вакцины от коронавируса Moderna весной 2021 года

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании рассчитывают, что первые дозы вакцины от коронавируса американской компании Moderna, которая показала высокую эффективность в ходе третьей фазы испытаний, поступят в страну весной следующего года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

"Хорошие новости от компании Moderna. Это еще один важный шаг на пути к получению эффективной вакцины против заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Правительство ведет переговоры с Moderna, чтобы гарантировать появление этой вакцины в Великобритании", - отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что "Moderna в настоящий момент постепенно наращивает цепочку поставок в Европу, что означает, что первые дозы будут доступны в Великобритании не раньше, чем весной 2021 года".

В понедельник Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания планирует подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе для получения разрешения на использование препарата.

Британские власти уточнили, что Лондон уже заключил предварительные контракты на поставку свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей, включая 40 млн доз препарата от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, который, как стало известно на прошлой неделе, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Помимо этого, королевство подписало соглашения о поставке 100 млн доз препарата, разработанного Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Кроме того, достигнуты договоренности с американской фирмой Novavax, французской Valneva, а также с британской компанией GSK (GlaxoSmithKline) французской фармакологической корпорацией Sanofi, которые сообща работают над созданием вакцины. Еще 30 млн доз препарата в страну поставит компания Janssen - фармацевтическое подразделение международной корпорации Johnson & Johnson.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".