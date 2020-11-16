На Ставрополье более 10 тыс. сотрудников детских садов сдадут тесты на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Тестирование на наличие коронавируса пройдут более 10,6 тысяч сотрудников детских дошкольных учреждений на Ставрополье, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеосвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

"Владимиров поручил организовать на текущей неделе тестирование для персонала детских садов. Всего планируется проверить свыше 10,6 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за период осенних каникул проведено тестирование на коронавирус свыше 20 тысяч школьных педагогических работников. "С 16 ноября все школы Ставропольского края возобновили работу после каникул в очном режиме. Вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья продолжают работу в дистанционном формате", - сказано в пресс-релизе.

Также по данным пресс-службы, к настоящему времени в лечебных учреждениях Ставрополья перепрофилировано около 680 дополнительных инфекционных коек. В ноябре-декабре общее количество мест для пациентов с коронавирусной инфекции превысит 4 тысячи. Также в медицинских организациях сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавируса, идут закупки новых партий медикаментов.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 24 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 470 человек. В больницах региона умер 481 пациент с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.