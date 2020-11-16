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Пандемия COVID-19

Эксперт: число выявляемых случаев COVID-19 непринципиально, пока нет взрывного роста

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что выявляемость новых случаев заражения выросла из-за роста количества тестирований

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число ежедневно выявляемых заболевших новой коронавирусной инфекцией "принципиально не имеет значения", пока не фиксируется взрывной рост новых случаев. К текущей ситуации Россия готова, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Строить предположения в данной ситуации - занятие неблагодарное, так как эпидемический процесс зависит от целого комплекса факторов. Цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. Подчеркну, что к тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы", - сказал он.

Горелов отметил, что в последнее время возросло количество проводимых тестирований на коронавирус в регионах. Поэтому выросла и выявляемость новых случаев заражения.

Он также пояснил, что фаза стабилизации ситуации - это волноообразный процесс, который занимает не один день. В течение этого периода, по его словам, будут продолжаться колебания уровня заболеваемости. "Поэтому стоит сейчас сосредоточить усилия на том, что зависит от нас, а именно проявлять социальную ответственность, строго соблюдать рекомендованные гигиенические процедуры и применять средства индвидуальной защиты", - заключил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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