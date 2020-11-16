Средняя зарплата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Средняя заработная плата московских учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей в месяц, сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы образованию руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"В 2020 году, несмотря на снижение прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве, уровень заработной платы педагогических работников сохранен. Средняя месячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная заработная плата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей", - сказал Молотков.

Он подчеркнул, что основной вклад в высокий результат московских школьников обеспечивают учителя. В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию оплаты труда педагогических работников в 2021 году на 3,7%. "Также в проекте бюджета предусмотрены средства на дополнительное поощрение педагогических работников: выплаты городского вознаграждения за выполнение функций классного руководителя и выплаты городской надбавки за активное участие в развитии Московской электронной школы", - пояснил Молотков.

Глава столичного департамент уточнил, что бюджет столицы выделит на выплату городского вознаграждения классным руководителям порядка 8,3 млрд рублей в 2021 году, еще 3,4 млрд рублей поступят из федерального бюджета на выплаты учителям за выполнение функций классного руководства в дополнение к городскому поощрению. Кроме того, около 9,7 млрд рублей предусмотрено в городской казне на выплату надбавки педагогам за активное участие в развитии Московской электронной школы. В этом году ее получают 56,5 тыс. учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тыс.

"Минимальная зарплата учителя на одну ставку составляет 78 тыс. рублей - ни один учитель, работающий на полную ставу, меньше 78 тыс. [рублей] не получает, это исходная отправная точка <…> Директора учитываются как руководители, [а не учителя], у директоров средняя зарплата - более 300 тыс. рублей. Коэффициент 2,6 - это разброс среднего уровня зарплат. Средняя зарплата у педагогов дополнительного образования составляет 101 тыс. рублей, так как подавляющее их большинство является учителями в этих же школах, они обеспечены техникой в том числе", - пояснил Молотков.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

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