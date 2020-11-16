Госдума 17 ноября рассмотрит законопроект о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 17 ноября обсудит в первом чтении законопроект о порядке комплексного преобразования территорий и реконструкции жилищного фонда. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Завтра еще два очень важных законопроекта. Наверное, вы знаете, обсуждается сейчас активно в прессе резонансный законопроект, касающийся изменений в Градостроительный кодекс по усовершенствованию института комплексного развития территорий, механизмов аварийного и ветхого жилья. И альтернативный законопроект [депутата Галины] Хованской о реновации тоже завтра будет рассмотрен", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Парламентарий уточнил, что на рассмотрение указанных вопросов приглашен профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее первое чтение документов было перенесено на неделю.

Законопроект о так называемой всероссийской реновации был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.