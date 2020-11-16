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Пандемия COVID-19

В Ивановской области морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

Как сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, родственники не всегда спешат забрать тело, опасаясь распространения инфекции

ТАСС, 16 ноября. Власти Ивановской области ищут дополнительные холодильные камеры для хранения тел умерших от коронавируса, так как морги не справляются с возросшей нагрузкой, сообщил в понедельник журналистам глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

На данный момент от новой коронавирусной инфекции в регионе умерли 203 пациента, шесть из которых - за минувшие выходные. В основном, это граждане старше 70 лет.

"С учетом возросшей смертности растет нагрузка и на патологоанатомическую службу. Нагрузка существенно увеличилась, сейчас мы ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги не справляются с хранением тел до выдачи родственников", - сказал Фокин.

Он уточнил, что родственники не всегда спешат забрать тело умершего, опасаясь распространения инфекции. "Но нашу обязанность хранить их никто не отменял, поэтому сейчас будем искать какие-то возможности", - сказал Фокин.

По данным регионального оперштаба, в Ивановской области официально зарегистрированы 13 646 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки выявлены 149 заразившихся. В стационаре находятся более 2,4 тыс. человек, в том числе на койках с кислородом - 1 571 человек, в реанимации на аппаратах ИВЛ - 67 пациентов.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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