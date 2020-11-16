В Ивановской области морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

ТАСС, 16 ноября. Власти Ивановской области ищут дополнительные холодильные камеры для хранения тел умерших от коронавируса, так как морги не справляются с возросшей нагрузкой, сообщил в понедельник журналистам глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

На данный момент от новой коронавирусной инфекции в регионе умерли 203 пациента, шесть из которых - за минувшие выходные. В основном, это граждане старше 70 лет.

"С учетом возросшей смертности растет нагрузка и на патологоанатомическую службу. Нагрузка существенно увеличилась, сейчас мы ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги не справляются с хранением тел до выдачи родственников", - сказал Фокин.

Он уточнил, что родственники не всегда спешат забрать тело умершего, опасаясь распространения инфекции. "Но нашу обязанность хранить их никто не отменял, поэтому сейчас будем искать какие-то возможности", - сказал Фокин.

По данным регионального оперштаба, в Ивановской области официально зарегистрированы 13 646 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки выявлены 149 заразившихся. В стационаре находятся более 2,4 тыс. человек, в том числе на койках с кислородом - 1 571 человек, в реанимации на аппаратах ИВЛ - 67 пациентов.