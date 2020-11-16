Госдума 17 ноября рассмотрит проекты о штрафах за призывы к отчуждению территорий РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором - основном - чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Завтра большой блок законопроектов во втором чтении, речь идет тоже о законопроектах, связанных с поправками в конституцию", - сказал он по итогам заседания Совета Думы. По его словам, палата рассмотрит "изменения в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), касающиеся установления административной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, и связанные с этим изменения в Уголовный кодекс".

Поправками в КоАП предусмотрена административная преюдиция. Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уголовный кодекс на сегодняшний день предусматривает ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Поправками устанавливается, что уголовная ответственность наступает при повторном нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. Штраф предлагается повысить - он составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом УК РФ дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.