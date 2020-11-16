В Ростовской области запустили центр управления регионом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР), в котором будут обрабатываться обращения граждан в органы власти и местного самоуправления, приступил к работе в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении информационной политики правительства региона.

"Сегодня, 16 ноября, в Ростовской области начал работу центр управления регионом. Это координационный центр, где круглосуточно будет вестись мониторинг и обработка всех видов обращений и сообщений от жителей донского региона, адресованных органам исполнительной государственной власти, а также местного самоуправления", - сообщили в управлении информполитики.

Отмечается, что обращения, попадающие в поле зрения ЦУРа, могут быть размещены как в официальных, так и неофициальных открытых источниках и касаться всех сфер жизнедеятельности. Как отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи области Герман Лопаткин, создание центра направлено на повышение эффективности взаимодействия граждан с государством. "Причем целью данной работы является именно оперативное рассмотрение и принятие решений. "Знаем. Решаем. Предотвращаем. Информируем" - такова концепция центра управления регионом", - сказал Лопаткин.

Первый центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Президент России Владимир Путин отметил, что ЦУРы, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны. По его поручению с 2020 года автономная некоммерческая организация "Диалог" должна получать финансирование на создание в субъектах России таких центров. АНО "Диалог" занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций.