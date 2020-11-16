Дума 17 ноября обсудит во втором чтении продление дачной амнистии до марта 2026 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка. Об этом сообщил по итогам заседания Совета Думы в понедельник первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Завтра большой блок законопроектов во втором чтении <...>, также второе чтение дачной амнистии", - сказал он.

В первом чтении документ был принят 22 октября. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны будут воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомить уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

При этом с 1 марта 2019 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018 года. Они вправе подать документы в ходе строительства, разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужен, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке. Таким образом, с 1 марта 2021 года эти положения дачной амнистии прекращают действие.

В связи с законопроектом амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.