В Дагестане устранили нарушения электроснабжения, вызванные непогодой

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное дождем и ветром, восстановлено в Республике Дагестан, сообщили в Telegram-канале "Россети".

"Россети" полностью восстановили электроснабжение потребителей в Республике Дагестан к 16:00 (мск).Технологические нарушения в сетях 6-10 кВ республики вызваны резким ухудшением погоды, в частности, проливным дождем и порывистым ветром", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах было задействовано 62 бригады из 244 энергетиков и 70 единиц техники. Отмечается, что в сети 35-110 кВ, нарушений в работе не было.

Как ранее сообщал ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ, около 113 тыс. жителей Дагестана в понедельник остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и дождя. Ранее Глава Дагестана поручил создать оперштаб из-за массовых отключений электроэнергии.