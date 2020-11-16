В Новгородской области из-за пандемии запретят проводить соревнования в помещениях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Проведение спортивных соревнований намерены запретить в залах спортивных объектов в Новгородской области из-за ситуации с коронавирусом, также будет сокращено допустимое число участников физкультурных мероприятий на стадионах открытого типа - со 100 до 50 человек. Такие изменения в понедельник в ходе заседания оперативного штаба поручил подготовить губернатор региона Андрей Никитин, пояснив, что тренировок спортсменов ограничения не коснутся.

"Спортивные соревнования и физкультурные мероприятия на улице, на стадионах открытого типа [теперь] при условии участия не более 50 человек - сейчас это 100 человек - без зрителей. Также запрещаем проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, в том числе по командным видам спорта на спортивных объектах в залах. Имеются введу не тренировки, не подготовка, а именно проведение праздников, чемпионатов и т. д.", - сказал Никитин.

Также он пояснил, что в новом варианте указа будет учтено ограничение для проведения экскурсий, как в помещениях, так и на улице. Так, в помещениях экскурсии обяжут проводить для групп не более пять человек, на улице - не более 15 человек с соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также изменениями в указ заполняемость залов в театрах, кинотеатрах, концертных залов снизится до 25% (ранее было 50%). Кроме того, власти намерены временно приостановить проведение диспансеризации в Великом Новгороде, Валдайском, Боровичском и Старорусском районах из-за роста на этих территориях случаев заражения коронавирусом.

Также глава региона пояснил, что изменениями в указ в Новгородской области будет введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и для неработающих жителей от 60 до 65 лет.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируют более 100 случаев заражения, на 16 ноября суточный прирост составил - 157 - максимальный показатель за все время пандемии. Весенний максимум (26 мая) составлял 89 случаев за сутки. Общее число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 6 555, умерли 87 пациента.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, отменили культурно-массовые мероприятия со зрителями и ограничили проведение разного рода совещаний, форумов.