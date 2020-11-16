В США вакцины от Moderna и Pfizer могут начать применять в декабре

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты в США могут в декабре начать применять две вакцины от нового коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Pfizer. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Комментируя заявления Moderna о том, что ее вакцина показала эффективность 94,5% в третьей фазе испытаний, главный инфекционист США отметил: "Эти данные поразительны. Это впечатляет". На вопрос о том, может ли Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сертифицировать указанный препарат в ускоренном порядке, он ответил: "Мы все ожидаем, что так и будет. Я не буду говорить за управление".

Фаучи напомнил, что ранее в этом месяце компании Pfizer и BioNTech опубликовали данные, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении их вакцины снижается более чем на 90%. "Теперь у нас две вакцины, которые являются достаточно эффективными. Это важный шаг в нужном направлении", - сказал он. На вопрос о том, когда указанные препараты начнут применять в США, инфекционист ответил: "Думаю, на это бросят все силы. Все будут делать надлежащим образом, быстро, но не будут искать легких путей". "Мы прогнозируем, что к концу декабря для лиц, которые находятся в зоне повышенного риска, будут иметься в наличии дозы вакцины, мы надеемся, что от обеих компаний, - пояснил инфекционист. - Мы рассчитываем на это".

Фаучи отметил, что другие разрабатываемые вакцины от коронавируса также, вероятно, продемонстрируют свою эффективность.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.