ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американские вакцины от коронавируса положат конец пандемии, и призывает не забывать, что эти препараты были разработаны именно при его администрации.

"Только что было объявлено о еще одной вакцине. На этот раз [от компании] Moderna, [препарат оказался] эффективным на 95%. Для этих великих "историков": пожалуйста, помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской эпидемии, все были совершены при мне!" - написал американский лидер в понедельник в Twitter.

До этого стало известно, что вакцина против коронавируса американской компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность 94,5%. Администрация США направила ей на разработку вакцины от коронавируса $486 млн, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения их вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.