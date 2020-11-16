В Петербурге предложили установить "охранный радиус" для мемориальных досок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, предусматривающий установление так называемого "охранного радиуса" для мемориальных досок, то есть расстояния, на котором нельзя будет размещать ларьки, выносные столики заведений общепита и другие подобные объекты. Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству в составе городского парламента на заседании в понедельник приняла решение рекомендовать депутатам принять соответствующий законопроект в первом чтении.

"В соответствии с документом, предлагается установить порядок обеспечения сохранности мемориальных досок в городе, а также дополнить закон статьей, предусматривающей создание реестра мемориальных досок в Петербурге. Кроме того, законопроектом предполагается установить, что правительство Санкт-Петербурга принимает решение об отказе в заключении договора с хозяйствующим субъектом на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) без проведения аукциона в местах, определенных схемой размещения НТО, если место размещения, указанное в заявке, расположено на расстоянии ближе 15 м от места установки мемориальной доски", - сообщили журналистам в пресс-службе городского заксобрания.

Как пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок, инвентаризация мемориальных досок, которые устанавливались в городе в разные годы, и составление специального реестра позволят, в том числе выявить среди них "по факту бесхозные, то есть за [которыми] никто не следит, не ухаживает, и они приходят в негодность". Кроме того, законопроектом предлагается установить "определенный охранный радиус для мемориальных досок для того, чтобы город, например, не сдавал эти земельные участки, которые [расположены] непосредственно рядом с мемориальными досками, под какие-то ларьки и другие объекты нестационарной торговли и так далее", пояснил он.

Таким образом законодатели планируют защитить памятные объекты от вандализма. В качестве примера Четырбок привел то, что земельный участок рядом с мемориальной доской, посвященной поэтессе Ольге Берггольц, на улице Рубинштейна не так давно был сдан для выносных столиков одного из заведений общественного питания. "Законодательно здесь никаких препятствий для этого нет, и мы своей инициативой предлагаем сделать данный барьер", - сказал он. При этом депутат указал, что предложенный в документе "охранный радиус" в 15 метров от доски может быть впоследствии скорректирован или даже заменен на дифференцированный - к примеру, в зависимости от категории, к которой относится та или иная доска.