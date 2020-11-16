Имя для родившегося в Сочинском нацпарке леопарда выберут онлайн

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Народное онлайн-голосование на лучшее имя для котенка леопарда, который родился летом в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, стартовало. Об этом говорится в сообщении нацпарка, распространенном в понедельник.

Жюри, в состав которого входят представители Сочинского национального парка, Центра восстановления леопарда на Кавказе и хоккейного клуба "Сочи", из более 500 предложенных имен выбрало пять лучших: Лео, Архыз, Джамал, Алмаз и Симба. Именно эти имена выставлены в народном голосовании.

Голосование проходит в сообществе Сочинского национального парка "ВКонтакте". За понравившийся вариант можно проголосовать в течение недели с 16 по 23 ноября.

Котенок появился на свет 4 июля у пары леопардов Задига и Андреи. В конце октября ему провели вакцинацию и определили пол - маленький леопард оказался самцом. По традиции, после вакцинации и определения половой принадлежности котятам выбирают клички: обычно их называют в честь гор рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России.