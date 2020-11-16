В РПЦ заявили о готовности сотрудничать с депутатами по вопросу об изъятии детей из семьи

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) готова к сотрудничеству с парламентариями в работе над законопроектом, регулирующим изъятие детей из семьи, написал в своем Telegram-канале в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Очень хорошо, что решили отложить принятие законопроекта, регулирующего изъятие детей из семьи. Патриарх Кирилл публично обращал внимание на то, что данный законопроект, равно как и проблема изменений российского законодательства, требует общественного обсуждения, потому что беспокоит большинство российских семей. Отрадно, что аргументы Русской церкви, поддержанные многими родительскими организациями, были услышаны. Авторы законопроекта, насколько мне известно, готовы к обсуждению положений документа в конструктивном ключе, будем искренне действовать сообща ради общей цели поддержки российских семей", - написал он.

Законопроекты, которые касаются порядка изъятия детей из семьи, внесенные ранее депутатами и сенаторами, были отозваны по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Об этом журналистам в понедельник сообщил разработчик одной из инициатив, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в июле в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать общественное обсуждение этого законопроекта. На рассмотрении Госдумы до этого дня также находился пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда.