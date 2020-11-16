В Вологодской области закрыты на карантин по коронавирусу 40 классов в 30 школах

ВОЛОГДА, 16 ноября. /ТАСС/. Карантин по коронавирусу введен в 40 классах 30 школ в девяти муниципалитетах Вологодской области. Закрыта на карантин также 51 группа в 38 детских садах и 44 группы в 21 техникуме и колледже, ситуация управляемая, сообщила в понедельник начальник департамента образования области Елена Рябова.

"Сегодня в детских садах выведены на карантин по коронавирусу 1,4% воспитанников, что составляет чуть более тысячи человек из 78 тысяч воспитанников в восьми муниципалитетах. Это 51 группа в 38 детских садах. В школах выведены на карантин в связи с коронавирусной инфекцией 0,69% обучающихся - 966 человек из 139 200 школьников. Это 40 классов 30 школ из девяти муниципалитетов", - сообщила руководитель департамента на оперативном совещании областного правительства.

По ее словам, в колледжах и техникумах находятся на карантине 44 группы в 21 образовательной организации в семи муниципалитетах - выведены на карантин 2,6% студентов, или 695 человек из 26,7 тыс. студентов. "Ситуация по заболеваемости управляемая, стабильная. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Все принимаемые меры позволят сохранить образовательный процесс в очном формате", - подытожила Рябова.

Как добавил губернатор Олег Кувшинников, решения о переводе обучения в дистанционный формат будут принимать в случае резкого всплеска заболеваемости. По словам главы региона, в Вологодской области, как и в целом по стране, фиксируются максимальные приросты числа заболевших, на 16 ноября - 146 случаев. "Всего в регионе 8 999 заболевших с начала пандемии, сейчас госпитализировано более 900 человек. Развернутые 1 310 коек заполнены на 70%, что является очень неплохим показателем и дает возможность разворачивать койки дальше. У 174 пациентов болезнь в тяжелой форме, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 135 - на кислородотерапии. К сожалению, 74 летальных исхода [с начала пандемии]", - сообщил Кувшинников.

В области действует режим повышенной готовности, продленный до 30 ноября, стимулирующие выплаты медикам и иным работникам в "красных зонах" продлены до конца этого года. Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех лиц 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями. Все граждане 65 лет и старше и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию. В области приостановлено до 15 декабря оказание плановой медицинской помощи, за исключением детской медицины, стоматологической и онкослужб. В области было выделено суммарно более 800 млн рублей, включая средства федерального бюджета, на оснащение моногоспиталей, покупку медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты, ГСМ.