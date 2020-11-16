Штат сотрудников кол-центра по коронавирусу расширят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены увеличить число сотрудников кол-центра, открытого в регионе в период пандемии для информирования жителей республики. Время ожидания ответа оператора должно сократиться до двух минут, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"Общая тенденция остается напряженной, каждый день количество обращений увеличивается. <…> Есть проблема по кол-центру. Там работают 14 человек, сейчас дополнительно мы еще разворачиваем рабочие места, чтобы в течение двух минут можно было дозвониться, если есть вопросы по вызову врача или записи к врачу", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, сейчас идет расчет необходимого количества новых сотрудников и определение специалистов, которых можно привлечь к этой работе. Также собственные контакт-центры открыты в медицинских учреждениях в районах республики, чтобы снизить нагрузку на общереспубликанский кол-центр.

В регионе также идет наращивание мощностей по оказанию помощи пациентам с коронавирусом и амбулаторным больным. Администрации муниципалитетов выделили дополнительные деньги для обеспечения перевозки медицинских работников, идет работа по перепрофилированию кожно-венерологического диспансера к приему пациентов с коронавирусом. Планируется подготовить 360 дополнительных коек.

"Перед нами стоит задача приобретения в кратчайшие сроки дополнительного оборудования, потому что мы разворачиваем дополнительные койки на диспансера. Ремонтные работы продолжаются. Самое главное, чтобы мы в кратчайшие сроки подготовили три этажа с обеспечением кислородом", - отметил Гогичаев.

По данным республиканского Минздрава, с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 390 случаев коронавируса. 7 480 пациентов выздоровели, скончались 73 пациента.