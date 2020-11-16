Подразделения МФЦ в Вологодской области будут работать по предварительной записи

ВОЛОГДА, 16 ноября. /ТАСС/. Все подразделения многофункциональных центров (МФЦ) в Вологодской области вновь будут принимать посетителей строго по предварительной записи в связи с пандемией. В таком режиме они будут работать как минимум до 15 декабря, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Как минимум до 15 декабря переведем наши МФЦ в режим работы по предварительной записи, чтобы соблюсти рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить социальное дистанцирование и сделать все, чтобы МФЦ работали в безопасном режиме", - сообщил губернатор.

Как пояснил заместитель губернатора Виталий Тушинов, 9 ноября ряд муниципалитетов - Вологодский и Великоустюгский районы - приняли решение перевести работу МФЦ в режим предварительной записи. "Это оправданно, поскольку позволяет сократить массовое скопление людей и взвешенно подойти к работе самих МФЦ, поскольку болеют и сотрудники. Прошу дать поручение о переводе с 23 ноября всех подразделений МФЦ в режим работы по предварительной записи, это положительно повлияет на санитарно-эпидемическую обстановку, потому что количество обращающихся в МФЦ очень большое", - сказал Тушинов.

О студентах-медиках

Олег Кувшинников сообщил, что на работу в медицинские учреждения привлечены 34 врача-ординатора и 132 студента старших курсов медколледжей в помощь медикам в связи с колоссальной нагрузкой в условиях пандемии.

"Сегодня я побывал в поликлинике №1 в Вологде, встретился с целевиками-ординаторами, которые приехали из медицинских вузов страны, со студентами старших курсов медколледжей. 34 целевика-ординатора пришли на работу в 19 медорганизаций и 132 студента медколледжей. Они работают в амбулаторном звене в поликлиниках, в регистратуре, лабораториях, некоторые ушли в "красную зону" после необходимого обучения и процедур. Мы усилили работу телефонов горячих линий в поликлиниках, чтобы люди своевременно получали помощь и консультации", - рассказал губернатор.

По словам главы региона, студенты обеспечены всем необходимым. "После студенческой скамьи окунуться в атмосферу перегрузки медучреждений сложно психологически. По словам студентов, всем необходимым они обеспечены. Мы сняли несколько гостиниц, чтобы обеспечить жильем иногородних", - сообщил губернатор.

На прошлой неделе в регионе вновь заработал приостановленный весной колл-центр, 16 операторов ежедневно принимают звонки с 8 до 20 часов без выходных, получая по 250-300 звонков в день. Это позволило снять нагрузку на телефоны горячих линий в медучреждениях, добавил глава региона.

О ситуации в регионе

В области действует режим повышенной готовности, продленный до 30 ноября, стимулирующие выплаты медикам и иным работникам в "красных зонах" продлены до конца этого года. Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано было перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех лиц 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями. Все граждане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию. До 15 декабря приостановлено оказание плановой медицинской помощи, за исключением детской медицины, стоматологической и онкологической служб. В области было выделено суммарно более 800 млн рублей, включая средства федерального бюджета, на оснащение моногоспиталей покупку медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты, ГСМ для машин скорой помощи.

На 16 ноября в области зарегистрировано 8 999 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 146 случаев. Выздоровели 7 465 человек, умерли 74 пациента. На данный момент госпитализированы более 900 человек, имеется 30% свободных коек из 1 310. К аппаратам ИВЛ подключены 39 человек, 135 - на кислородотерапии.