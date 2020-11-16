Мишустин и Пашинян обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили по телефону борьбу с распространением коронавируса, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского правительства.

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"Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главы правительств в ходе беседы затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов.