Министр транспорта Карелии заразился коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин заразился коронавирусом. Об этом в ходе прямой линии во "ВКонтакте" в понедельник сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Министр транспорта Сергей Юрьевич Щебекин - температура, тест отрицательный <…> Через три дня тест оказался положительным, а собирался идти на работу. Хотел свое состояние здоровья оценить, исходя из информативности теста ПЦР", - сказал руководитель региона, приводя пример в пользу необходимости соблюдать изоляцию при наличии респираторных симптомов и отсутствии положительного теста на коронавирус.

По словам исполняющей обязанности главного санитарного врача региона Людмилы Котович, в Карелии показатель ежедневной заболеваемости составляет 57,3 случая на 100 тыс. населения при среднеросийском показателе в 15,3 случая. Больше всего болеют люди в возрастной категории от 18 до 39 лет, рост выявляемости продолжается среди школьников, а также людей преклонного возраста.

Как ранее сообщал ТАСС, в понедельник власти региона приняли решение в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу временно ограничить плановую медпомощь, в том числе приостановить диспансеризацию и профосмотры взрослого населения, а также плановую диспансеризацию, если это не приведет к ухудшению состояния человека.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в республике выявили 10 609 случаев заражения, прирост за сутки составил 268 человек. Выздоровел 5 171 пациент, умерли 72 человека.