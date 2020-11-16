Беглов: дефицит антибиотиков Петербургу не грозит, если их не будут скупать как гречку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Дефицит некоторых лекарств в Санкт-Петербурге сохраняется, но он вызван ажиотажным спросом, сказал губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России" в понедельник.

"Пока определенный дефицит некоторых препаратов [в аптеках] сохраняется, но он вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств", - отметил Беглов.

Он сообщил, что из средств федерального бюджета Петербургу выделено 203 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. "Пациенты, которые лечатся дома, будут обеспечены бесплатными лекарствами. Комитет по здравоохранению распределил эти средства по районным администрациям, идут закупочные процедуры", - уточнил губернатор.

Как сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, мониторинг показывает, что лекарства в аптеках города есть, но по некоторым препаратам для антибактериальной терапии дефицит составляет больше 50%.

"Почему-то люди выбирают в основном три препарата. Усилия, которые предпринимаются сейчас на уровне Минпромторга, Минздрава, властей города, это точечное перераспределение по потребности в регионы, чтобы не допустить где-то дефицит, где-то профицит. Минздрав с Минпромторгом практически в ручном режиме закрывают потребности в тех или иных регионах. Практически ежедневно у нас есть видеоселекторные совещания с этими министерствами, где мы показываем потребность, которая существует для города, и мы ее стараемся закрыть", - сказал он.

Зампред комитета подтвердил, что наблюдается ажиотажный спрос на антибиотики из-за нарастания напряжения, связанного с ростом количества заразившихся коронавирусом. В то же время Сарана предупредил, что эти препараты нельзя употреблять по своему усмотрению и без показаний врача.

"Все мы знаем, что при любой инфекции, в том числе коронавирусной, первые пять дней в организме у нас начинают вырабатываться собственные интерфероны, и применение антибактериальной терапии не имеет никакого смысла, потому что антибиотики работают против бактерий. А начиная с четвертого-пятого дня, если организм не справился, продолжается нарастание температуры, это говорит о присоединении бактериальной инфекции. И тогда уже нужны антибиотики. Но антибиотики не мед для организма, скажем так, у них есть свои побочные эффекты", - сказал он.