Лавров выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Сирии Валида Муллема

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник выразил соболезнования руководству и народу Сирии в связи со смертью главы МИД республики Валида Муллема и назвал его мудрым дипломатом, который эффективно работал в период сирийского кризиса.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине моего коллеги Валида Муаллема. В Москве запомнят его как мудрого дипломата, эффективно решавшего возложенные на него внешнеполитические задачи в тяжелые для страны годы кризиса и внесшего значительный вклад в развитие двусторонних российско-сирийских отношений", - говорится в тексте переданного сирийской стороне послания.

Ранее в понедельник агентство SANA сообщило о смерти Муаллема. Министр ушел из жизни в возрасте 79 лет, причина его смерти не раскрывается.

Валид Муаллем работал в МИД Сирии с 1964 года. Он служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разные периоды занимал должность посла Сирии в Румынии и США. Руководил дипведомством с 2006 года.