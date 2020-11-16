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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова в белгородском СИЗО

По словам Андрея Алешкина, актер бодро себя чувствует после недели, проведенной на карантине

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов бодро себя чувствует после недели, проведенной на карантине в белгородском СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

"Он уже больше недели там находится, восьмой день сегодня, на карантине. Состояние хорошее, бодрое. Обсуждали сегодня линию защиты", - сказал Алешкин.

По его словам, через неделю, когда Ефремова переведут в колонию, он снова планирует навестить актера.

Ранее в понедельник Алешкин сообщил ТАСС, что Ефремов лично подписал с ним новое соглашение, он вновь будет защищать актера. По его словам, инициаторами этого были близкие друзья Ефремова.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представлявшим интересы потерпевших Александром Добровинским. При этом адвокат предположил, что это - позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. 6 ноября актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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