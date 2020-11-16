В Петербурге остается свободными около 10% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Резерв коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляет около 10%, дополнительные койки планируется развернуть во временном госпитале "Ленэкспо" и в федеральных стационарах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Для пациентов с СOVID-19 и пневмонией в 20 стационарах города развернуты 10 846 коек, из них свободными остаются 1076 - 9,9% коек. В больницах находятся 9 770 пациентов, из них на лечении в реанимациях - 649 человек, на ИВЛ - 306 пациентов. Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению проработать вопрос о дооснащении подготавливаемых к приему пациентов павильонов № 1, 2, 3 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо" дополнительными койками реанимации", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца месяца планируется привлечь дополнительные коечные мощности федеральных стационаров. Так, университет им. И.П. Павлова увеличивает число развернутых коек еще на 50 - в учреждении под COVID-19 развернуты 250 коек.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге растет - еженедельный прирост заболеваемости составил 50%, а количество госпитализированных за неделю возросло на 8,5%. В этих условиях нам необходимо повысить оборачиваемость госпитальных коек и обеспечить эффективную работу поликлиник", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 83 743 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 49 733 человека, умерли 4 551. За последние сутки в городе выявили 2 039 случаев заражения - максимум за время пандемии.