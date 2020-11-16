Лекарства для лечения пациентов с коронавирусом поступили в ростовские муниципалитеты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях поступили в медицинские учреждения городов и районов Ростовской области. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Дон 24" сообщил губернатор области Василий Голубев.

"С сегодняшнего дня в муниципальные образования начали поступать лекарства. Теперь люди, которые проходят лечение на дому, должны бесплатно получить лекарства, - сказал Голубев. - На оперативном совещании я поставил задачу максимально быстро эту работу наладить, использовать для этого все абсолютно средства и вести постоянный мониторинг того, что лекарства есть в наличии в муниципальных образованиях".

В пресс-службе главы региона уточнили, что регион закупил 75% медикаментов от потребности. Этот объем позволяет начать лечение пациентов от коронавируса в соответствии с назначениями врачей. В ближайшее время лекарства получат те жители региона, которые переносят болезнь в легкой форме и могут лечиться дома. Препараты будут доставлять медработники и волонтеры.

На закупку лекарств для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета Ростовской области ранее было выделено 157,9 млн рублей. По данным пресс-службы губернатора, этих средств должно хватить на закупку препаратов, необходимых для оказания помощи 20,5 тыс. амбулаторных пациентов. Голубев поручил Минздраву региона контролировать распределение медикаментов, доставку их пациентам и предоставлять еженедельный доклад о ситуации с обеспечением препаратами больных.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 35 595, число выздоровевших выросло до 28 474 человек, умерли 1 076 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 20 госпиталях, в которых развернуто 3 265 коек. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.