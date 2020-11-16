Владимирские власти ввели ограничения на число гостей в музеях и выставочных залах

ТАСС, 16 ноября. Власти Владимирской области с 16 ноября ввели ограничения на количество посетителей мероприятий в музеях и выставочных залах, детских школах искусств и культурно-досуговых учреждений до 10 человек из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"Приостанавливается проведение мероприятий в музеях и выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек, групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях, в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Владимирской области", - говорится в сообщении.

Всероссийские и областные конкурсы и фестивали разрешено проводить только после согласования с региональным департаментом культуры, если в них участвуют более 50 человек. Культурно-просветительные мероприятия в театрах, кинотеатрах, домах культуры устраивать по-прежнему можно, но зал нельзя заполнять больше, чем наполовину.

Кроме того, власти Владимирской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения зараженных коронавирусом. Так, сейчас в регионе развернуто 1 304 специализированных койки. На этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 мест в областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице Владимирской области.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 11 418 человек, выздоровели 8 651 человек, 277 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 124 жителей региона.