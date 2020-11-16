Глава ВОЗ выразил обеспокоенность всплеском заболеваемости COVID-19 в Европе и Америке

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил "крайнюю обеспокоенность" резким ростом числа случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа) в мире. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он заявил, что особую озабоченность вызывает всплеск заболеваемости в Европе и Америке.

Гендиректор обратил внимание на "обнадеживающие новости", касающиеся разработки вакцины от коронавируса, и выразил "осторожный оптимизм" по поводу потенциального появления в ближайшие месяцы "новых инструментов" для борьбы с инфекцией.

Вместе с тем, подчеркнул он, "сейчас не время для самоуспокоенности". "Мы крайне обеспокоены всплеском числа случаев COVID-19 в некоторых странах. Особенно в Европе и Америке медицинские работники и системы здравоохранения оказались у критической черты", - констатировал глава ВОЗ.