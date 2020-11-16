Moderna намерена предоставить властям США 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американская компания Moderna рассчитывает предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC ее глава Стефан Бансель.

"Мы довольны тем, что эффективность вакцины близка к 95%", - отметил он. "Мы прилагаем все усилия, чтобы она поступила американцам", - добавил Бансель. Он напомнил, что ранее Moderna и американские власти достигли договоренностей, согласно которым компания должна предоставить властям США 100 млн доз вакцины. "Мы ожидаем, что сможем доставить 20 млн из этих 100 млн до конца года. Мы каждый день ее производим и складируем", - отметил глава Moderna.

Бансель предположил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может сертифицировать вакцину в декабре. "Мы рассчитываем, что 100 млн [доз вакцины] будут переданы властям США в первом квартале", - добавил он.

По словам главы Moderna, указанную вакцину можно хранить "в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия". Вместе с тем он отметил, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней "в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия". Бансель заверил, что компания проводит консультации с партнерами относительно того, как "сделать вакцину доступной в странах с низкими доходами населения". По его словам, Moderna также участвует в разработке терапевтических средств, которые могут помочь заразившимся коронавирусом.

Ранее администрация США направила ей на разработку вакцины от коронавируса $486 млн, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.